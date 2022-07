AMLO entregó carta a Biden para interceder por Julian Assange porque “no cometió delito grave”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en su pasado encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, le entregó una carta para solicitarle que intervenga en el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, requerido por la justicia estadounidense.

“Le dejé una carta al presidente Biden sobre Assange, explicándole de que no cometió ningún delito grave, Assange; él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad y que detenerlo iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad, y le explico que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange”, explicó en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.



El presidente López Obrado dijo que aún no ha recibido respuesta del mandatario estadounidense.

“No, debo ser respetuoso, tengo que esperar a que lo analicen y se den los tiempos”, agregó.

Sobre su gira a Estados Unidos, el Presidente dijo que “a lo mejor me ha faltado explicar que el trato que recibimos el presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris fue de mucho afecto y de mucho respeto hacia México, se portaron muy bien y se fortaleció la cooperación para el desarrollo y todos los órdenes”.

