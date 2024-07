En tono serio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata de un avance importante en el combate al narcotráfico la “entrega o captura” de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, cofundadores del Cártel de Sinaloa.

Aseguró que es una muestra que existe trabajo conjunto con Estados Unidos, aunque no haya participado la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Marina de México.

“Creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de Defensa ni la Secretaría de Marina, pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riego de ir a Estados Unidos y allá capturarlo significa un avance importante en el combate al narcotráfico”.

Recordó que Estados Unidos padeciendo una crisis por el consumo de drogas y es del conocimiento público que este grupo se dedicaba a elaborar drogas sintéticas a para introducirlas a ese país, “y que se haya detenido es un avance”.

El Mandatario descartó que haya desconfianza en la relación con Estados Unidos por el hecho que México no participará en la detención de ambos campos.

“No, no, no hay desconfianza, nosotros lo que siempre hemos pedido es que haya respeto… Pero lo capturaron allá, eso es lo que yo pienso hasta ahora, ya sea por un acuerdo o lo detuvieron porque contaron con información que iba a viajar, pero eso ya lo vamos a saber, ahora es un avance sin duda, pero es no lo es todo”.

El Mandatario dijo que sin restar méritos a la acción que se llevó a cabo, ya sea por acuerdo o por inteligencia de las agencias de Estados Unidos, se tienen que resolver el problema del consumo de drogas atendiendo las causas, porque si sigue habiendo consumo no se resuelve el problema del todo.

Recordó que en una entrevista con el periodista Julio Scherer, Zambada decía que podía ser traicionado, que lo podían encarcelar o desaparecer, detenerlo, pero que “iban a surgir otros”.

“Por eso nuestra estrategia que no se ha entendido va más enfocada a atender las causas, que se rescate el campo, que se atienda a los jóvenes, que mejoren los salarios que no se desintegren las familias”, dijo.

