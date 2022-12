AMLO. En tono irónico, asegura que le llena de orgullo el que haya “dividido a los mexicanos”

En tono irónico, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le llena de orgullo el que haya “dividido a los mexicanos” como señalan sus adversarios el empresario Claudio X González y el cartonista Catón.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo exhibió un mensaje del empresario que difundió en sus redes sociales y es del cartonista Catón.

“…yo no tengo por Presidente a López. Él nos dividió a los mexicanos en dos grupos, y yo quedé en el que no es de su propiedad.” Catón”.

Lee más: AMLO asegura que plan B en materia electoral logrará ahorros por 3 mil 500 mdp

Al leer el mensaje el presidente López Obrador señaló:

“Yo no tengo por presidente a López, el nos dividió a los mexicanos en dos grupos, ‘cosa que me llena de orgullo’, y yo quedé en el que no es de su propiedad, exagera un poco’, pero da la idea es lo que ellos llaman polarización”.

El Mandatario explicó que no polariza sino politiza a los ciudadanos.

Lee más: ¿Qué fue lo que sí y no se aprobó en San Lázaro en materia electoral?

A manera de respuesta puso un menaje de un ciudadano en la misma red social.

“Antes estábamos divididos entre patrones que ponían presidentes y empleados que se jodían. Ahora estamos divididos en patrones que se joden y empleados que ponen presidentes”, refirió el titular del Ejecutivo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot