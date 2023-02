El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la calle Rubén Darío, de Polanco, “vive puro fifí” y “no solo fifís, sino corruptos”.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió que se exhibiera un poema de Rubén Dario y criticó a los habitantes de la calle que lleva ese nombre.



Foto: Captura de pantalla

“¿Por qué no pones a Rubén Dario? Un gran poeta, nada más que ahora ya no me gusta porque en esa calle de Rubén Darío ya vive puro fifí, pero no solo fifís, sino corruptos.

“Porque yo respeto a los empresarios y respeto el que con esfuerzo y trabajo hace una fortuna. Estoy en contra de la riqueza mal habida. Entonces aquí hay una calle dedicada al poeta nicaragüense, Rubén Dario.

“Pero son de los edificios con departamentos carísimos, por ahí es donde vive este Loret de Mola; es una cosa de lo más extravagante de lo que puede haber”, expresó López Obrador.

