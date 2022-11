El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en las investigaciones en el caso Ayotzinapa el Ejército mexicano “está actuando muy bien”, pues afirmó que los militares que están señalados en el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) están detenidos.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que, como parte de sus derechos, los militares tiene la posibilidad de defenderse y demostrar su inocencia.

“Está actuando muy bien el Ejército ahora porque los que están en el informe están detenidos, y como todos los que están sujetos a proceso, tienen la posibilidad de aclarar y de defender y demostrar su inocencia, porque ya no es el `Mátalos en caliente´, está prohibida la pena capital no hay pena de muerte, no hay fusilamiento.

“Tenemos que apegarnos y defender el estado de Derecho auténtico, auténtico estado de Derecho, no como era antes que era un estado de chueco. Entonces continúa la investigación y tenemos el compromiso con los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa y vamos a seguir adelante”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que Rosendo Gómez Piedra, nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa tiene todo el apoyo de su gobierno, pues afirmó que es una persona integra y recta.

