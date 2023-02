Hermosillo, Son.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que derogará la Ley sobre Delitos de Imprenta, y la cual diputados de Morena buscaban que aumentarán las multas por injurias en contra del Presidente de la República.

En su conferencia mañanera de este viernes en Hermosillo, López Obrador aseguró que la diputada federal de Morena, Bennelly Jocabteh Hernández Ruedas, quien propuso aumentar las penas, lo hizo “sin malas intenciones” y que esta solo se quedó en comisiones y no pasó al pleno de San Lázaro.

Señaló que esta ley fue usada para meter a la cárcel al presidente Francisco I. Madero y en contra del movimiento estudiantil de 1968.



“Ya me enteré de qué fue una diputada de Morena la que propuso lo del aumento de la multa de los que insulten al presidente, y lo hizo sin malas intenciones, pero esa ley, lo que debe de hacerse con esa ley es eliminarla porque por eso metieron a la cárcel a Madero.

“La primera vez por insultos a la autoridad y lo del (movimiento estudiantil de) 68 tuvo que ver también con eso, o sea, lo vamos a derogar. Además también que se informe que quedó en comisiones, no pasó al pleno, pero no es una cosa que tenga que ver con nosotros. Claro que no estoy pidiendo que me insulten, pero no vamos nosotros a enjuiciar a nadie por eso, nada, hay derecho a la crítica”, dijo.



ed