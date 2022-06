AMLO dice que reconocer excesos durante la "Guerra Sucia" fortalecerá a las Fuerzas Armadas

Tras el anuncio de que se abran los archivos e instalaciones militares para investigar hechos en la llamada Guerra Sucia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si las Fuerzas Armadas reconocen excesos, errores y desapariciones en lo que llamó “una guerra de exterminio” en vez de debilitarse, se fortalecen.

Al manifestar que defiende a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) porque surgieron de un movimiento revolucionario, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que los militares en este periodo recibían ordenes de civiles.

“Que se abran todos los archivos de la Defensa Nacional, de la Marina, que se transparente todo. Acabamos de tener un acto en el Campo Militar 1 y estuvieron víctimas de la guerra de ese entonces, la guerra de exterminio por el del régimen y hay colaboración, tanto de la Secretaría de Marina como de la Defensa, ellos están ayudando, no se oculta absolutamente nada. Yo creo que en vez de debilitarse estas instituciones se fortalecen si se reconocen excesos, errores, desapariciones.



“Yo sostengo que eran circunstancias, eso no hay que perderlo de vista, no es lo mismo los 60 a los años 20, que lo que estamos viviendo ahora, y sin excusa, tomar en cuenta de que los militares recibían por ordenes civiles y hay responsabilidades de civiles, y hay responsabilidades de civiles, pero hay una línea de mando, eso tomarlo en cuenta. Yo siento que en la medida de que se transparente todos estos hechos vergonzosos, va a emerger y se va a poder demostrar con más claridad la importancia que ha tenido el Ejército mexicano, las Fuerzas Armadas que han ayudado mucho.

El presidente López Obrador, además sotuvo que defiende a la Fuerzas Armadas del país "porque surgieron de un movimiento revolucionario, no son iguales que otros ejércitos, porque somos muy dados a encasillar a decir `militarismo´ es igual en todos lados, no (...) entonces es mejor la transparencia. `A ver estos fueron los errores que se cometieron´, `estas fueron actitudes ilegales´, `hay responsables´, que no haya olvido para que no se vuelvan a repetir esos hechos”, comentó.

