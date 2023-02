El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está en ese cargo por él.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señaló que antes el presidente del Máximo Tribunal era elegido por el Ejecutivo federal, algo que, afirmó, ya no ocurre.

“La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, dijo.

“¿Por qué?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

“Porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Les voy a comentar una anécdota, me llegan a ver cuando era jefe de gobierno, me llegan a ver los magistrados del Tribunal del Poder Judicial porque iban a nombrar al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Me vienen a ver para que yo diera la línea, como era, les digo `no, elijan ustedes´, así está. Pero hasta raro se sentía, `no, elijan´.

“A mí me tocaba, inclusive, eso se los cuento después, me tocaba proponer a quienes iban a pasar de jueces a magistrados y les pedía yo que la terna la enviaran del Poder Judicial y esa misma terna era la que yo enviaba, a la Asamblea. Les digo 'no, elijan' y eligieron y nombraron, hagan un ejercicio periodístico sobre quién nombró a los actuales presidentes del Tribunal Superior de Justicia; ¿Quién nombraba al presidente de la Corte? el presidente; ¿quién nombrara a los diputados federales, senadores quien nombraba a los gobernadores? el presidente.

“Entonces pasa eso, termino como jefe de gobierno y me pide el licenciado (Bernardo) Batiz, dice, nos ayuda, estábamos en la oposición, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México -una persona que no voy a mencionar - nos ayuda mucho, tenemos que estar ayudando a la gente y él se porta bien y lo que me pide es un desayuno con usted. Le digo 'no, es que a mí me gusta desayunar en mi casa, tamalitos de chipilín, unos huevos motuleños o cosas así'".

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador siguió con el relato: “Me insiste el maestro Batiz y dije 'bueno voy a ir', además ayuda, teníamos asuntos y se hacían gestiones. Bueno voy, teníamos un desayuno y dice lo primero que quiero es agradecerle porque por usted estoy aquí, le digo 'no, por mí no. Sí a usted le nombraron, le eligieron cuando ya no estaba de jefe de Gobierno. `Ah, pero usted dejó el precedente y por eso estoy aquí, porque él hizo campaña y lo eligieron'”.

Con información de Alberto Morales

