AMLO dice que hizo un coraje "de buen tamaño" tras concesión de Conagua a Grupo México

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que pese a que instruyó a que no entregaran concesiones de agua, ayer hizo coraje “de buen tamaño”, porque Conagua dio concesiones a Grupo México en Cananea, Sonora.

Pero sobre todo, dijo, el exfuncionario de Conagua que autorizó las concesiones se fue a trabajar a la minera Grupo México, de Germán Larrea.

“Ayer hice un coraje de buen tamaño; porque otorgaron unas concesiones de agua, ya en el gobienro nuestro, en Conagua, en Cananea, y el que otorgó la concesión, se fue a trabajar a la empresa que otorgó la concesión, a Grupo México”.

También lee: AMLO revela que se trabaja en reforma para uso racional del agua

El presidente López Obrador dijo que luego daría a conocer el nombre del exfuncionario de Conagua.

En agosto pasado, ante la crisis de abasto de agua en el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ya no entregará más concesiones para su explotación.

“Conagua ya no va a dar, otorgar concesiones, pero tiene que ver con las autoridades municipales, estatales, que cuiden estos recursos, que no pase lo que sucedió en la Laguna, ya eso no se puede repetir”, refirió.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om