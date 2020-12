AMLO destaca “responsabilidad del pueblo de México” en el Día de la Virgen de Guadalupe

Ante la alerta de emergencia por Covid-19 en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que los fieles de la Virgen de Guadalupe acataron el exhorto de las autoridades de no acudir este sábado 12 de diciembre a la Basílica, lo que muestra “la responsabilidad del pueblo de México”.

A través de redes sociales, el Presidente mostró un par de imágenes de La Villa vacía y aseguró que entre todos los símbolos, los mexicanos sitúan en primer lugar la veneración a la Virgen y en segundo, el respeto a Benito Juárez.

“No hay mejor muestra de la responsabilidad del pueblo de México ante la pandemia, que esta imagen de la Basílica en el día dedicado a la Virgen de Guadalupe.

“Entre todos los símbolos, los mexicanos sitúan en primer lugar la veneración a la Virgen y en segundo el respeto a Juárez”, escribió.



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población de la Ciudad de México para reducir la movilidad lo mayor posible y a seguir cinco reglas.

1- Quédate en casa, si no tienes que salir no lo hagas.

2- Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén sana distancia siempre.

3- No realices fiestas, posadas ni reuniones con amigos y familiares.

4- Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5- Si das positivo a Covid-19, aíslate 15 días y llama a Locatel, 5556581111, para seguimiento médico.

