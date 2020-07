AMLO destaca rectificación de gobernador de Guanajuato para reuniones de seguridad

Irapuato, Gto.-Al manifestar que no se puede ser autocomplacientes y regodearse de posturas que no son las mejores para la colectividad, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció y destacó el que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, haya rectificado y comprometido a asistir y encabezar diariamente las reuniones de seguridad.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la 12 Región Militar, el titular del Ejecutivo federal señaló que esta decisión del gobernador guanajuatense es muestra de “mucha responsabilidad”.

“Aquí lo importante es que estamos reafirmando el compromiso de trabajar en conjunto, en unidad y le agradezco al gobernador que, con mucho valor cívico y honestidad, haya aceptado de que cuando se planteó esta estrategia a nivel nacional de que todos los días se reunieran los funcionarios, servidores públicos de la impartición de justicia y seguridad se replicara lo que hacemos a nivel nacional de reunirse de 6: 00 a 7:00 de la mañana, se hizo en varios estados y se pensó que no era lo mejor.

“Ha pasado el tiempo y en el caso de Guanajuato, el gobernador decide formar parte de estas reuniones diarias, y no solo eso, encabezarlas y nosotros estamos de acuerdo, porque tenemos que sumar esfuerzos para garantizar la paz y tranquilidad, es muy importante desatacar este acto de rectificación. Nosotros no podemos ser autocomplacientes regodearnos en nuestras posturas cuando no son las mejores para la colectividad”.

“No era la más adecuado y ahora vamos todos juntos es muestra de mucha responsabilidad por parte del gobernador, estamos inaugurando esta nueva etapa”, agregó.

