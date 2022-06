AMLO. Destaca contribución de la Marina al Estado

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la contribución de la Secretaría de Marina al Estado Mexicano. No sólo -dijo- por su tarea de defender el territorio nacional desde los litorales, sino por sus labores en materia de seguridad, en apoyo de la población ante desastres naturales, durante la pandemia y en los proyectos estratégicos del actual gobierno.

Al conmemorar el 80 Aniversario del Día de la Marina Nacional, en las instalaciones de la dependencia de la capital del país, el presidente López Obrador, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas felicitó a marinas y marinos en su día, pero en especial al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán.

No podría dejar de reconocer el gran apoyo que nos brinda el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, no me gusta la demagogia, siempre digo lo que pienso, lo mejor en política es lo auténtico.

Lee más: Cada acción debe estar respaldada por la transparencia y lealtad: Secretario de Marina

“Quiero aquí a los cuatro vientos decir que se tiene un secretario de Marina profesional, trabajador, leal y honesto”.

El presidente López Obrador deseó a las marinas y marinos de México que la pasen muy feliz con sus familiares.

“No olvidar nunca que nosotros los servidores público no podríamos enfrentar todos los retos que nos depara nuestra labor y el destino, si no contáramos con el apoyo de nuestras familias felicidad a todas y todos”.

Lee más: AMLO felicita a la Marina en su día; reconoce su lealtad

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot