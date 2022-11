AMLO. Desde el interior de la FGR querían que no se detuviera a Murillo Karam

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) quisieron dinamitar la investigación sobre el caso Ayotzinapa porque la intención era que no se detuviera al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

“Cuando se enteran, aun cuando ellos llevaban los casos se negaron a firmar, hubo una rebelión, eso fue lo que sucedió y sin embargo, se fue hacia adelante y en la desesperación, esa es mi hipótesis, quisieron dinamitar el proceso, ampliando la lista de los presuntos responsables, pensando que si eran 20 militares, iba a decir no párenle.

“Dijimos no, vamos apegarnos al informe, sin que signifique que los que están incluyendo sean inocentes, la investigación continúa, vamos primero a esto, porque lo que querían era que no se detuviera al procurador Murillo Karam”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo aseguró que esos “infiltrados”, “sorprendidos” o considerados como “no tomado en cuenta” o estrictos defensores del debido proceso, hubo quien le dijo que si hubiese esperado un mes hubiese sido impecable, “pero de hacerlo no hubiéramos detenido a nadie, porque ellos se hubieran dedicado a informarles”.

El presidente López Obrador dijo que se ha ido avanzando bastante en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos que calificó de lamentables.

“Ahora hay una polémica porque se dio un paso, yo sostengo que positivo hacia la búsqueda de la auténtica verdad, aunque parezca redundancia, porque hubo lo que se llamó la verdad histórica, que fue un montaje, fabricación de hechos, para proteger a responsables de lo sucedido en Iguala”.

Acusó que se quiere descalificar la investigación señalando que las pruebas no son sólidas que se inventaron –los chats de WhatsApp-. “No, ya lo dije y Encinas tiene todos los datos complementarios, por cada caso hay diez pruebas, es tan delicado el asunto y no les gustó que se actuara de esa manera que hasta The New York Times, nos volvió famosos”.

“Nosotros somos muy perseverantes y todo nuestro apoyo a Alejandro Encimas ya lo he expresado ya lo saben. No es nada nuevo para nosotros siempre henos enfrentado mafias, pero no vamos a detenernos, la investigación está abierta, quienes quieren ayudar siguen las posibilidades que se les contemple como testigos protegidos, quienes tengan más pruebas, no hay impunidad”.

maot