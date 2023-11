El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se vaya a reunir con migrantes mexicanos en San Francisco, California, en el marco de su visita para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), pues recordó que el Servicio Secreto de Estados Unidos es quien se hace cargo de su seguridad.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señaló que los elementos del Servicio Secreto no dejan que se le acerque gente por cuestiones de seguridad.

“Les mando un abrazo a todos los paisanos migrantes. Voy a estar en San Francisco. El asunto es que llegando a San Francisco ya es el Servicio Secreto de Estados Unidos el que se hace cargo de la agenda. No, la agenda no, pero sí la seguridad, entonces ya no dejan que se acerque la gente, esto quiero que lo sepan nuestros paisanos”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó que en noviembre de 2021, cuando acudió a Nueva York, a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para asistir a la sesión del Consejo de Seguridad del organismo mundial, se tuvo que subir a una escalera para saludar a migrantes que lo fueron a ver y los elementos del Servicio Secreto estaban “enojadísimos”.

También recordó que en enero pasado, en la visita de Joe Biden a México para estar presente en la Cumbre de Líderes de América del Norte, los elementos del Servicio Secreto llevaron a cabo varias medidas dentro de Palacio Nacional para garantizar la seguridad del mandatario estadounidense.

“La vez pasada que fui a la ONU estaban ahí y me les salí a los del Servicio Secreto, y me subí a una escalera y ahí los saludé. Pero estaban enojadísimos los del Servicio Secreto.

“Está como cuando vinieron aquí, sí, no sólo el elevador, sino que vinieron un mes antes, estaban aquí y entonces ‘estas ventanas hay que cerrarlas, las ventanas’. Hubo una que dejaron, las ventanas que dan al Zócalo. Y estábamos platicando con el presidente Biden y veo que voltea a ver al Zócalo, interesado, le digo: Véngase. Y le abro la puerta y salimos a la ventana, al Zócalo. No, los del Servicio Secreto: ‘Pero ¡cómo!’ Porque no había nadie, o sea, de ellos. Fue lo del elevador y eso, sobre todo. Entonces, ya cuando uno está allá pues ya es otra cosa”, explicó.









































