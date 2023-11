San Franciso, California.- Hasta las calles aledañas Moscone Center, sede de la Cumbre APEC 2023, ciudadanos se manifiestan para exigir que termine la guerra en la Franja de Gaza.

Desde anoche se instaló un impresionante dispositivo de seguridad con calles blindadas con vallas metálicas un enorme arco -del tamaño de toda la calle- donde se revisan los vehículos que ingresan a esta zona cero.

Así se garantiza la seguridad para los líderes de las 21 economías más importantes del mundo, y en la cual participará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En la 5TH y Mission, un grupo de activistas demando que cese la guerra en la Franja de Gaza.

Consigo llevan pancartas como “War criminal out of SF” y “Shut Down APEC, Junk IPEF”.

En español, alguno de los manifestantes lanzan la consigna el “Pueblo unido jamás será vencido”.

Olga Miranda, presidenta del sindicato local 87 -que agrupa trabajadores de limpieza de diversos países y por eso le llaman las “Naciones Unidas”, explicó que se manifiestan contra la APEC que los líderes de las principales economías globales se den cuenta de los abusos que realizan las grandes empresas trasnacionales.

“Es muy importante que los países que son asiáticos sepan en lo que se están reuniendo, son corporaciones que sólo intenta poder entrar a nuestros países, somos una ciudad inmigrantes, para poder explotar, pero tienen la luz verde, las corporaciones para poder reunirse con esos líderes y a la misma vez, violaciones de derechos humanos que está sucediendo en estos países, que nombre de la corporación, el nombre de los negocios trasnacionales no están hablando de estas violaciones humanas”, dijo.

José Lagos, migrante hondureño, dijo que se debería de llevar a cabo un encuentro de paz en lugar de la cumbre de la APEC.

El presidente Andrés Manuel López Obrador viaja a San Francisco, esta tarde, acompañado de la canciller Alicia Bárcena, su Gabinete de Seguridad e integrantes de su Gabinete Económico.





























