AMLO. Descarta reforzar la seguridad en Totolapan; rechaza cualquier acuerdo con criminales

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “asunto gravisimo” el asesinato de más de 20 personas en San Miguel Totolapan, Guerrero, entre ellas el alcalde del municipio, Conrado Mendoza Almeda, por lo que descartó cualquier acuerdo con grupos criminales para pacificar esa zona.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal informó que la gobernadora Evelyn Salgado (Morena) pidió apoyo a la Federación, pero descartó que se vaya a reforzar la seguridad de la zona.

Confió en que pronto se encuentre y se detenga a los responsable de estos hechos.

Lee más: ¿Qué es lo que sabemos de la masacre en Totolapan, Guerrero?

“¿Habría un reforzamiento de la seguridad en esta región y qué opina que este personaje del video (José Alfredo Hurtado, alias "El Fresa", líder de la Familia Michoacana en esa región) habla de la posibilidad de un acuerdo con el alcalde para pacificar esta zona?”, se le preguntó.

“Es que no es un asunto de autoridades locales, es un asunto gravísimo donde pierden la vida 20 personas, eso no está para acuerdos, eso está investigación y para que se aplique la ley”, dijo.

"¿Entonces el reforzamiento está descartado por el momento?”, se le insistió.

Lee más: “Los Tequileros”, presuntos autores de masacre de Totolapan... y expertos en secuestros masivos

“Sí y se ha estado atendiendo la zona. Yo les comentaba que hace como un mes se negaron órdenes de cateo un juez y ya cuando se autorizaron pues ya no se encontró nada, al contrario, hubo resistencia de cierto grupo de pobladores a la presencia del Ejercito. Entonces hemos estado ahí y estamos ahí”, respondió.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que la gobernadora Evelyn Salgado ha pedido su apoyo y destacó que ya se encuentra en la zona la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría y “ellos llevan la investigación y están haciendo un buen trabajo”.

“No puedo por razones lógicas no puedo dar más información, pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro gobierno la impunidad, no es como antes, de que actuaban delincuentes, se cometían asesinatos masacres, y no había castigo, entre otras cosas porque había acuerdos con las autoridades”, agregó.

Lee más: Son 20 personas asesinadas en Totolapan, Guerrero: SSPC; vinculan a “Los Tequileros” con la masacre

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot