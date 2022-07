El presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con los youtubers que han sido calificados como "paleros" por aplaudirle en las conferencias mañaneras que se realizan en Palacio Nacional.

Luego de que la semana pasada la periodista Reyna Haydee Ramírez le dijo "cállate palero" en plena mañanera al youtuber Hans Salazar, López Obrador aseguró que son pocos los periodistas que apoyan a la 4T, pero subrayó que es positivo que se sepa quiénes son afines porque en tiempos de transformación “no puede haber medias tintas ni término medio”.

“Aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans (Salazar) ¿no está aquí? y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores. No debe de preocuparles eso, para nada. Francisco Zarco escribía a favor del presidente Juárez y él fue legislador cuando la transformación de la Reforma, y era un extraordinario periodista”, expresó en el Salón Tesorería.

El presidente López Obrador consideró que estamos viviendo “el mundo al revés, (porque) los más corruptos, que siempre han estado sometidos al poder, ahora les llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación.



Sostuvo que los periodistas sí deben tomar partido, porque “cuando veo que hablan de que son independientes me dan desconfianza”. Dijo que puede ser que sean independientes del pueblo, pero no del poder.

Aclaró que el hecho de que se acepte que haya periodistas afines al gobierno no significa que se establezcan relaciones de subordinación: “El hecho de que se asuma una postura y que no siempre se esté de acuerdo, y se puede hacer un cuestionamiento, y nosotros no pedimos a nadie que se subordine”.

“Son muy poquitos los que están con nosotros de todo el gremio, igual de la intelectualidad, la mayoría está cooptada, entonces enojarse porque hay uno, dos, tres, cinco, cuando existen grandes empresas mediáticas que manejan miles de millones de pesos, porque una gente, dos, tres, expresan un punto de vista, no”, expresó.

Dijo que su gobierno va a seguir adelante y afortunadamente la transformación se está llevando a cabo de manera pacífica.

“No hay problema de nada y amor y paz”, añadió.

