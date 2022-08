AMLO defiende llegada de médicos cubanos a México: "es absurdo que se cuestione"

Ante el déficit de médicos especialistas que hay en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “es irracional y absurdo” el que se cuestione que vengan médicos cubanos a nuestro país.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal reiteró que además de los médicos de la isla, se buscará a especialistas de otros países, pues reiteró que se busca tener al 100 el Sistema de Salud Pública y que se atienda las 24 horas los siete días de la semana a la población que no tiene seguridad social.

Reconoció que hay hospitales y clínicas donde solo hay un turno o donde no operan los fines de semana.

“Por eso le agradecemos mucho al hermano pueblo de Cuba, a su gobierno y por eso resulta irracional, absurdo el que se cuestione de que vengan médicos especialistas cubanos a solidarizarse con nosotros, porque necesitamos curar a nuestro pueblo y vamos a buscar médicos de otros países, pero vamos a tener al 100 todo el Sistema de Salud Pública para población abierta, es decir, para los que no tiene seguridad social y como lo mencionó aquí Zoé, (Robledo, titular del IMSS) 24 horas siete días la semana.

Lee también: IMSS firma convenio con Cuba para incorporar 55 médicos en Colima y 60 en Nayarit

“Porque lo que todavía prevalece es que hay un turno, cuando mucho, no hay dos, no hay tres, no hay médico los fines de semana, no se puede uno enfermar el fin de semana y en equipo lo mismo”.

En este sentido, en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador puso de ejemplo que si una persona se infarta en Tlaxcala no hay equipo, ni público ni privado, que le pueda ayudar en una intervención, por lo que necesita ir a Puebla.

“Por ejemplo para hacer una intervención, un cateterismo a un infartado no hay en Tlaxcala atención para hacer esta atención, esta intervención. Hay en Puebla, pero no hay en Tlaxcala, pero ni en público ni en privado. Entonces, ¿cuál es el propósito?, que tengamos en todos lados estas especialidades y que empezamos primero por lo preventivo, que el que padezca un infarto se le inyecte la medicina adecuada que le quite coágulos y que alcance en un ambulancia a llegar a una clínica especializada y se le salve la vida”, dijo.

Lee también: Califica AMLO de “infame” cuestionar que médicos cubanos vengan a ayudar al sistema de salud

ardm