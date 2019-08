AMLO debe exigir a Trump que cese discurso de odio contra México: PAN

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentará este miércoles un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le exija a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que cese el discurso de odio contra México y los mexicanos, después de que el actual gobierno federal ha sido “tibio” con su vecino del norte.

A través de la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, también exigirán que la administración de López Obrador implemente de manera coordinada una estrategia integral que revierta los efectos dañinos que Donald Trump ha generado.

Laura Rojas busca que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Poder Ejecutivo Federal a que lance una iniciativa multilateral a nivel regional y global para actuar contra el extremismo blanco en el mundo. Asimismo, busca que se invite a diputados y senadores de Estados Unidos a conjuntar esfuerzos para terminar con el discurso supremacista blanco y a contribuir así a evitar futuros atentados terroristas.

En este documento se busca que la Comisión Permanente condene enérgicamente el atentado terrorista del pasado 3 de agosto en la ciudad de El Paso, Texas, donde murieron ocho mexicanos, así como que se expresen las debidas condolencias a los deudos de las víctimas.

“En lo que va de año, se han producido alrededor de 250 tiroteos múltiples en Estados Unidos, con casi un millar de víctimas, cerca de 250 de ellas mortales. El más grave, hasta ahora, había tenido lugar en Virginia Beach, localidad costera en el Estado de Virginia, en el este del país, cuando un pistolero mató a 12 personas e hirió a otras cuatro en un edificio de oficinas municipales. El pasado fin de semana se sumaron dos acontecimientos más, uno en El Paso, Texas, y otro en Dayton, Ohio”, expresa el documento.

“Para México, el ataque de El Paso representa un parteaguas en la historia de los ataques contra población civil en los Estados Unidos porque es el primer atentado terrorista contra mexicanos por motivos raciales. El primero, de una lista que podría no tener fin si no se toman las medidas correctivas y preventivas necesarias. De no hacerse, la comunidad mexicana en los Estados Unidos y en otros países podría correr la misma suerte que otros grupos o minorías raciales que han sido estigmatizados y perseguidos por décadas”, agrega.



Hoy compartí que @AnniaGomezNL, @sarainunezceron, @EnsenadaLiz, Daniel Mtz y yo, presentamos punto de acuerdo sobre el atentado de #ElPaso.

Éste fue producto del discurso de odio y el Gobierno de México debe actuar dura y eficazmente para evitar más asesinatos de mexicanos. pic.twitter.com/vu7DlIweQb — Laura Rojas (@Laura_Rojas_) August 6, 2019

