AMLO: "Cundió el derechismo en la UNAM"

Al continuar con sus críticas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en la institución “cundió” el “derechismo” y que la mayoría de maestros en el área de Ciencias Sociales eran aplaudidores del régimen de corrupción.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo aseguró que con el presupuesto de la Máxima Casa de Estudios del país se creó una “burocracia dorada” en la Universidad, a quienes se les creaban institutos especiales mientras que los maestros de asignatura ganan muy poco.

Al asegurar que se han malinterpretado sus críticas a la institución educativa, llamó a que no se mantengan cotos de poder y que no se castigue a académicos que no están de acuerdo con posturas antineoliberales.

“No es cuestionar a la UNAM. Yo he hecho aquí algunos planteamientos y se han malinterpretado, porque me interesa mucho que esta institución importantísima, histórica de nuestro país, siga siendo una gran institución, que no se mantengan cotos de poder, influyentismo, que no coopten a investigadores, a maestros, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas antineoliberales, porque se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción, y estoy hablando de las Ciencias Sociales; se cundió de derechismo (sic), con todo respeto.

“Y luego, pues con el presupuesto se premiaba a gente, se les creaba institutos especiales, se fue creando una especie de burocracia dorada, y los maestros de asignatura ganando muy poco”.

En Palacio Nacional, el Mandatario, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aseguró que estas críticas no significan que él esté en contra de la Máxima Casa de Estudios del país, sino que busca evitar que haya posibilidades de corrupción.

Además, cuestionó que la Universidad Nacional Autónoma de México haya tardado en regresar a clases presenciales tras el impacto de la pandemia de Covid-19.

“No significa que estemos en contra de la UNAM, significa que hay que revisar eso. ¿Cómo es posible que salga una gente cuestionada por un mal manejo en una institución y se va a la UNAM como premio? O esto que estás planteando, la posibilidad de corrupción o el tardar tanto tiempo sin clases presenciales. Ofrezco disculpas, pero, ¿no nos importa la educación, que es fundamental?