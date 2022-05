AMLO critica que "politiqueros" sólo buscan aprovecharse del dolor de las víctimas de la L12

A un año de la tragedia de la Línea 12 del Metro que cobró la vida de 26 personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los "politiqueros" y conservadores que sólo buscan aprovecharse del dolor de las víctimas.

“Nunca falta los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran les diría que no hagan eso, que no les ayuda, porque además de no ser humano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero, es querer sacar ventaja del dolor humano, eso no se debe de hacer, es un asunto moral.

“Pero tampoco les ayuda porque la gente está muy consciente, estoy seguro que eso no les gusta ni siquiera a los familiares de las víctimas, pero los conservadores no son sensibles, ni son inteligentes para cuestiones de atención al pueblo, como no conviven con el pueblo, están divorciados del pueblo, no sabe de estas cosas”.

Esta mañana, legisladores federales y locales del PAN se manifiestan frente a Palacio Nacional donde han colocado ofrendas florales con la leyenda “#FueMorena”.

El presidente López Obrador agradeció al ingeniero Carlos Slim, de Grupo Carso, por asumir su responsabilidad, sin que le cueste al gobierno de la Ciudad de México, comenzó con la reparación de la llamada Línea Dorada.

Tras enviar un abrazo a las víctimas de los familiares, el presidente López Obrador dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha avanzado en las investigaciones para deslindar responsabilidades sobre el desplome de tramo elevado de la Línea 12 a la altura de la estación Olivos.

“Se hizo el compromiso de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas en la Ciudad de México”.

