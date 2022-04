El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Carolina Viggiano, candidata a la gubernatura de Hidalgo por la coalición integrada por el PAN, PRI y PRD, de tener una mentalidad caciquil y de hacendada esclavista al pronunciarse por quitar las pensiones para adultos mayores y destinar este presupuesto a las carreteras.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que en sexenios pasados este monto se destinaba a carreteras “pero se robaban el dinero”, sin embargo, bajo su gobierno cada adulto mayor tiene garantizado este apoyo económico.

Lee también Diputados aprueban reforma para que concubinas puedan cobran pensión por viudez

“Nuestro pueblo es muy trabajador, pero en la mentalidad conservador de hacendados, de la época de Porfirio Diaz, de hacendados esclavistas, eso es lo que prevalece o de caciques que maltratan a la gente humilde, por eso no me extrañó lo que declaró una candidata del PRI en Hidalgo, no me extraña de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Fue sincera, porque también cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión para adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra, pero no me extraña porque para ellos eso es populismo, paternalismo.

“Dice la señora 'hay que quitar la pensión y hay que destinar ese dinero a las carreteras', pues eso es lo que hacían antes, nada más que no la destinaban a las carreteras, se robaban el dinero y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo”, aseveró.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que su movimiento está luchando contra esta mentalidad “caciquil”, y aplaudió que “la gente ya está muy avispada”.

Lee también Destaca titular de Bienestar apoyos a 3.5 millones de personas con discapacidad



jabf