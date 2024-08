Al afirmar que este caso “no hay justicia rápida y expedita”, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el que a cuatro meses del asalto a la embajada mexicana en Ecuador, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haya fijado hasta 2025 el inicio del juicio de la demanda de México contra Ecuador, por lo que llamó a su renovación.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señaló que esta renovación también tiene que darse en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pues acusó a este organismo internacional de estar en una profunda crisis y que solo está de adorno, “de florero” y ser un aparato burocrático oneroso”.

“Es muy lamentable que todavía la Corte de Justicia Internacional no resuelva y hace poco, no sé si esto sea real, habían dado como fecha para iniciar el proceso el año próximo. Imagínense, son de estos organismos de la ONU que deben de renovarse, la ONU misma. ¿De qué sirve todo eso andamiaje burocrático de aparatos de oficinas, con diplomáticos de todo tipo que cuestan muchísimo dinero a los ciudadanos del mundo si no hay en este caso justicia rápida y expedita?”.

“Esta la ONU en una profunda crisis esta nada más de adorno, de florero un aparato burocrático oneroso, ineficiente, que no ayuda a evitar el que se violen los derecho humanos, el que se evite la confrontación política de Estados, la violencia, las guerras, nada”

En Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró que México está en la mejor disposición de recibir al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel.

Esto luego que ayer, el gobierno mexicano solicitó formalmente al gobierno ecuatoriano un salvoconducto en favor del exvicepresidente Jorge Glas Espinel.

“Estamos en la mejor disposición de recibirlo, es parte de nuestra tradición proteger a perseguidos políticos, de cualquier país del mundo, siempre se ha hecho”, dijo.





























