AMLO. A “corcholatas” le sobra capacidad para gobernar

Al reiterar que no tiene favoritos entre las “corcholatas” presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su partido Morena le sobra capacidad y quien resulte electo por la gente será una candidata o candidato con experiencia para gobernar.

“Los que están para ser candidatos de nuestro movimiento son de primera, estoy muy contesto y satisfecho, no son iguales, pero es gente con mucha experiencia, sería lamentable que después de iniciar un proceso de transformación, no tuviésemos relevo, pero a nosotros nos sobra capacidad”.

En conferencia en las instalaciones del Museo Naval del Puerto de Veracruz, el presidente López Obrador aseguró que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, son sus hermanos y que él se mantendrá al margen del proceso al interior de Morena para elegir a su aspirante presidencial.

Ya empezaron a sonreír más posibles candidatos: AMLO

“Todos los que deseen participar lo van a hacer, tienen derecho, porque yo no voy a designar, no habrá dedazo, el método será una encuesta, por eso sin abandonar sus funciones los que sienten que tienen posibilidades ya empezaron a sonreír más”.

“El que gane la encuesta ese va a ser, no me voy a meter, pero si voy a apoyar al que gane la encuesta, el que el pueblo elija, mujer y hombre, y estoy seguro que todos los que están participando están conformes con ese método porque no hay favoritismo”.

Lo mismo –dijo- en el caso de Veracruz donde un representante de los medios de comunicación le preguntaron sobre la posibilidad de que la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, sea la próxima gobernadora de la entidad.

“En el caso de Veracruz, será lo mismo serán los veracruzanos los que van a decidir, Rocío está terminando la refinería de dos bocas”.

El Presidente dijo que no hablaría del tema porque también es veracruzano. “Somos paisanos, pero no participo en eso”.

