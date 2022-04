El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que en su reunión con Jonh Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima, y empresarios de ese país, buscarán acuerdos para que haya más inversiones, pero dejó en claro que las empresas extranjeras tienen que aprender a respetar las normas del país.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo confió en sea una muy buena reunión porque se buscarán acuerdos, “no estamos en una postura intransigente, queremos llevar una buena relación con Estados Unidos y los empresarios de Estados Unidos”.

Recordó que producto de la pasada reforma energética había terminales que tienen permisos, pero se clausuraron porque se comprobó que se utilizaban para meter combustible de contrabando y vendían huachicol, “entonces así no”.

“Es como el caso de los empresarios españoles, pausa, espérate primo hermano, ya no es lo mismo, nos vamos a entender, no va a haber problema, pero tienes que respetar, tienes que aprender a respetar.

“Y claro que queremos inversión particular nacional y extranjera, pero no de esa manera, no de esa forma".

Reiteró que para el sector eléctrico, con su iniciativa que ya se discute en la Cámara de Diputados, ya no se podrán usar el esquema de autoabasto para recibir un subsidio en la energía eléctrica, porque eso es ilegal.

“Eso es lo que queremos corregir con la reforma constitucional, con la reforma eléctrica que ya comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados, y los legisladores diputados y senadores, van a tener que definir si están con las empresas o están con la nación.

“Si están con las empresas que fueron beneficiadas con la privatización y que reciben subsidios o están a favor de qué se fortalezca la CFE, que es una empresa pública, en beneficio de los ciudadanos, para que no aumente el precio de la luz, ahí es dónde hay que ver quién es quién, porque no hay para donde hacerse”.

