AMLO califica a marcha en defensa del INE como “la marcha de los corruptos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los asistentes a la marcha en defensa del INE realizada este domingo, pues la llamó “la marcha de los corruptos” y aseguró que en ella había acarreados, desinformados, “mapachada” y “camajanes muy corruptos” que participaron en los gobiernos neoliberales.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que en la manifestación participaron sectores de la clase media porque tiene un estilo de vida “muy aspiracionista”, que se vuelven ladinos. clasistas y racistas.

“El periodo neoliberal fue terrible en México, y se aplica lo que decía Tolstói: ‘Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores’, y eso fue lo que padecimos, y eso es lo que defienden los que se manifestaron. No todos, ¿eh?, porque vinieron algunos que ni sabían a qué, acarreados; otros, también, desinformados, de buena fe.

Lee también García Luna posee información muy valiosa; sería bueno que hablara: AMLO

“Los sectores conservadores de clase media, los entiendo, o sea, es un estilo de vida muy aspiracionista, que tiene una manera de pensar, o sea, apenas les empieza a ir bien y ya se vuelven ladinos y clasistas y racistas y racistas. Bueno, pero los entiendo, hay mucho atraso en todo ese sector.

“Pero hay unos que son camajanes, muy corruptos y que participaron en todo este periodo decadente de los gobiernos neoliberales, y son responsables desde luego, y muy cínicos. Imagínense toda esa mapachada defendiendo supuestamente la democracia”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal se lanzó en contra de periódicos estadounidenses como The Wall Street Journal por haber difundido en sus portadas el lunes la marcha en defensa del INE y las acusó de proteger a las mafias del poder económico en el mundo.

Lee también Hay más democracia en México que en Estados Unidos: AMLO ante críticas a plan B

“Nada más, ayer, por ejemplo, el periódico, posiblemente más influyente en términos económicos y financieros en el mundo, el Wall Street Journal, ocho columnas y fotografía para la marcha de los corruptos, porque este periódico y otros en Estados Unidos protegen a las mafias de poder económico en el mundo”, agregó.

Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

maot