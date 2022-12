AMLO brinda en video su mensaje de Navidad para los mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó a todas y todos los mexicanos una feliz Noche Buena y Navidad, en la cual pidió reflexionar sobre la importancia del nacimiento Jesús Cristo el defensor más importante de la gente humilde, de la gente pobre y de los humillados.

“Feliz Nochebuena a todas y todos los mexicanos, así como a quienes celebran la Navidad en todo el mundo”.

Acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el presidente de la República difundió un mensaje navideño por medio de sus redes sociales.

“Hoy por la noche celebramos todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos, la víspera de la Navidad, es la cena de Nochebuena y es una tradición, una costumbre de México y del mundo religioso cristiano católico.

“Yo en lo personal lo recuerdo porque tiene que ver con el nacimiento de Jesús Cristo que es para mí el dirigente social más importante que ha existido en la tierra. El que más ha demostrado con hechos, con abnegación con su vida, el amor por los pobres, porque luchó en contra de la opresión y por eso lo sacrificaron, los potentados, los poderosos”.

El Presidente refirió que cuando le preguntan qué religión tiene responde que es cristiano y sigue la vida y a la obra de Jesús porque nos dejó una gran enseñanza del amor al prójimo.

“Entonces hoy es un día para celebrar cuando nace el defensor más importante de la gente humilde, de la gente pobre, de los humillados”.

Señaló que aunque como coloquialmente se dice hay “amargas Navidades, tristes Navidades”, deseo que todos estemos felices, que tengamos salud y aunque sea una cena modesta, la disfrutemos con toda la familia, en su concepción más amplia.

“En mi caso Beatriz, mi compañera, mi esposa, Jesús, Gonzalo, Andrés, José Ramón y nietos, Salomón y Mateo, que van a estar hoy con nosotros voy a tener la dicha enorme de reunirme con ellos, esto es muy importante el que nos reunimos en familia”.

Destacó que también su familia son millones de mexicanos, mujeres y hombres a quienes quiere mucho y les envió un abrazo incluidos a sus adversarios, porque lo importante es no odiar, sino querernos.

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 24, 2022

“Podemos tener diferencias y darnos trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir, y que tenemos el amor por encima de todo, el amor a nuestros semejantes, pero también amor a la naturaleza, a los animales, amor a la patria, ya saben que aspiro a una república amorosa”.

La esposa del Mandatario destacó que la Navidad es para muchos una cuestión de reunirse con amigos, con familiares o también hay quien se duerme temprano, porque tiene que trabajar “a todos les mandamos un gran saludo”.



“Nada me gustaría más que fuera una noche de paz, una Noche Buena y mañana Navidad, recordar que el amor es el sentimiento más importante que debemos sentir y el que debemos dar.Estamos cerrando este 2022, espero que hayan amado mucho, que les hayan amado mucho, que estén en paz y esta noche Nochebuena están en sus casas contentos tranquilos, dando gracias, es muy importante las gracias las gracias hasta por lo que no nos tocó, por lo que no nos concedieron, y tratar de vivir con paz y con armonía interior”.

El presidente y su esposa grabaron el video junto a un nacimiento elaborado con artesanos de los Altos de Chiapas porque también la Navidad es belleza.

El presidente López Obrador destacó que el niño Jesús que es indígena y envió un saludo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, Europa y Asia.

“Este es el origen, estas comunidades por eso no al racismo, no al racismo, no la discriminación, si al amor, les deseo feliz Navidad”.

