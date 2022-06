AMLO. Ausencia a la Cumbre de las Américas no es apoyo al Partido Republicano

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, tras la polémica por no asistir a la Cumbre de las Américas, y afirmó que su ausencia no se debe de interpretar como apoyo al Partido Republicano ante el proceso electoral en curso en el país vecino.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró que considera que el mandatario estadounidense es una “gente buena”.

Advirtió que cada vez “voy a ser más claro” al señalar que quien esté en contra de los migrantes y quien practique la xenofobia no contará con el apoyo del gobierno mexicano, esto al señalar que hay una campaña en contra de los migrantes debido al proceso electoral en la Unión Americana.

“Entiendo perfectamente al presidente Biden, lo considero una gente buena. Yo estoy con él, yo lo apoyo a él, tan es así que le mandé a decir, porque no por mi ausencia se va a interpretar de que estoy ayudando a los del Partido Republicano. No, no, no, de ninguna manera.

“Y cada vez voy a ser más claro: quien esté en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo, y quien practique la xenofobia, el odio extranjero, no cuenta con nuestro apoyo; y el clasista, que en esencia es el desprecio a los pobres, no cuenta con nuestro apoyo; y mucho menos el que maltrate a un mexicano”, advirtió.

