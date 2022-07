AMLO atribuye feminicidio de Luz Raquel Padilla a “proceso de individualización” del periodo neoliberal

Ante el feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien fue rociada con líquido solvente y le prendieron fuego en Zapopan, Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el caso “al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal”.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado por los casos de Luz Raquel Padilla, de Debanhi Escobar y de agresiones contra mujeres, además de la estrategia del Gobierno para tratar estos asuntos.

“Cuál es la estrategia del Gobierno federal para evitar que continúe la impunidad en este tipo de agresiones contra mujeres, si está trabajando con las fiscalías, porque Luz Raquel ya había denunciado, siguió la vía institucional, que se les pide a las víctimas que denuncien formalmente y todo y, sin embargo, se le negó el sumarla a un programa de protección, se alegó que era un problema de vecinos, y entonces ella, a pesar de seguir toda la vía institucional, hoy está muerta”, se le preguntó al presidente López Obrador y a Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal”, respondió.

“Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”, agregó.

Orden de aprehensión en contra de Sergio Ismael "N"

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó que en el caso del feminicidio de Luz Raquel Padilla se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Sergio Ismael "N", por los delitos de lesiones calificadas, amenazas, y delitos contra la dignidad e las personas.

“Esta es una causa e independiente de la carpeta de feminicidio, pero eventualmente pudiera estar indiciado por este delito”, refirió Mejía Berdeja en la mañanera de López Obrador.

El subsecretario de Seguridad indicó que Sergio Ismael “N” compareció este miércoles ante la Fiscalía de Justicia de Jalisco en calidad de testigo, por la carpeta que se abrió por feminicidio.

“Ayer se ejecutó una orden de aprehensión por los delitos de lesiones calificadas, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas”, agregó.



Esta persona es a quien Luz Raquel Padilla en varias ocasiones denunció en redes sociales por hostigarla a ella y a su hijo, quien es una persona con Trastorno del Espectro Autista.

