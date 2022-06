AMLO. Asegura que se cumplirá con todos los requisitos para regresar a categoría 1 de seguridad aérea

Luego que la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) decidió mantener la degradación de México en categoría 2, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta decisión es por presiones por grupos de interés y tiene propósitos politiqueros, por lo que llamó a no ”apantallarnos” por organizaciones internacionales, pues acusó que “no todas son honestas”.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que hay grupos que están molestos porque no se construyó el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en los terrenos del Lago de Texcoco.

El Mandatario federal afirmó que se está haciendo una revisión y se cumplirá con todos los requisitos para regresar a la categoría 1.

“Se está haciendo una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos, y yo espero que no vaya haber ningún problema. Desde luego se aprovechan, hay intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el Aeropuerto en el Lago de Texcoco, no se les pasa todavía el enojo.

“Debe de tomarse en cuenta de que esto es importante, de que no todas las organizaciones internacionales son honestas, en todos los ámbitos (…) entonces no dejarnos apantallarnos, porque por lo general siempre estaban los intereses de grupo, empresariales, financieros. Aquí lo más importante es actuar con honestidad, respetar el estado de derecho, que haya libertades y desde luego, no permitir la corrupción, y hacer valer la justicia”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que esta decisión es aprovechada por la oposición para criticar a su gobierno.

“Ya se volvieron especialistas en todo: de repente comenzó una campaña de los riesgos en la actual Aeropuerto de la Ciudad de México, de los despachadores., que son profesionales, incluso campañas para decirles a los pasajeros que si había demora para pasar la aduana era culpa mía, era culpa de la Secretaría de Marina estaba trabajando en el aeropuerto, etcétera, etcétera.

“Pero bueno, estamos buscando dar respuesta a toda las peticiones que nos hacen”, aseveró.

