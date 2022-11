AMLO asegura que por limpia al ISSSTE hay reacción de “jauría” de conservadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se está combatiendo la corrupción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que ha provocado reacciones de los conservadores, a quienes calificó como “una jauría" y quienes "no tienen llenadera".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que en sexenios pasados el Instituto era un botín y recordó que el entonces presidente Felipe Calderón designó como director general del ISSSTE a Miguel Yunes, y a Fernando González, como subsecretario de Educación Básica, en “pago” a la maestra Elba Esther Gordillo porque, señaló, operó en 2006 a favor del panista.

“El problema es la corrupción que prevalecía, y que sigue todavía existiendo en el ISSSTE. Ya lo saben, pero ustedes me preguntan y lo voy a volver a decir, porque es estar refrescando y refrescando la memoria, porque se padece, hablando en términos médicos, de amnesia. El ISSSTE era un botín. Entonces, estamos limpiando el ISSTE. Y hay muchos intereses, lo mismo.

“Estamos todos los días cuidando que no se roben el dinero del pueblo, que es dinero sagrado, pero es una jauría, no tienen llenadera y están desatados, pero nosotros ya llevamos mucho tiempo en esto, luchando, enfrentando calumnias, adversidades, y vamos a seguir adelante porque se requiere limpiar al país de corrupción, se necesita purificar la vida pública, y no mentir, no robar, no traicionar”, dijo.

ed