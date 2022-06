AMLO asegura que le “atinó” con su política energética ante crisis por guerra Rusia-Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le “atinó” con su política energética y de refinación ante la crisis económica provocada por la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Se acuerdan que decían ‘ya para que el petróleo’, que ya venían los carros eléctricos, yo deseo que lleguen los carros eléctricos y que ya no se use el petróleo; porque eso va a a ser bueno para la salud, pero eso lleva tiempo”.

Al inaugurar la primera etapa del libramiento Poniente de Acapulco, el jefe del Ejecutivo señaló que de enero a la fecha la nueva refinería de Deer Park ha dejado utilidades por 450 millones de dólares por el aumento en el precio de la gasolina y la necesidad de refinación.

“Le atinamos, y dijimos no, va a tardar y se invirtió en las refinerías. Shell puso en venta sus refinerías, y aceptaron, quiero reconocer que se portaron muy bien, pero la compramos a un precio muy bajo, con decirles que nos costó 600 millones, y de enero a la fecha hemos tenido utilidades por 450 millones de utilidades, este año se paga, por el aumento del precio y la necesidad de refinación”.

Acompañado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, por el titular de la SICT Jorge Arganis y entre los invitados el senador Félix Salgado Macedonio -padre de la gobernadora de Guerrero a quien saludó de mano-, el titular del Ejecutivo dijo que va bien su gobierno porque se combate a la corrupción y el presupuesto alcanza para los más necesitados.

“Si el Presidente no es ladrón, nadie tiene derecho a robar, y que no se olvide, que el Presupuesto no es dinero del gobierno, el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Es sagrado, sobre todo es dinero para la gente más pobre”.

Por ello pidió poner fin a las extravagancias y al burocratismo de los servidores públicos.

Durante el evento un grupo de maestros de la CETEG le entregó al Mandatario un pliego con demandas laborales, lo que provocó un tumulto junto al convoy presidencial y que entre los empujones una mujer fuera derribada y luego fue apoyada por sus compañeros.

