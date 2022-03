Al acusar que el periodo neoliberal fue un régimen de injusticias “que caló hondo”, y en el que se llevó al país a un proceso de degradación con pérdida de valores, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la alcaldía Benito Juárez hay más conservadurismo que en Las Lomas.

“Eso no es fácil de enfrentar, no sólo por los intereses económicos, que sienten que han perdido privilegios o el privilegio de mandar, sino la forma de pensar que se introdujo, que se internalizó en muchos. Estamos hablando de la delegación Benito Juárez y ahí hay más conservadurismo que Las Lomas y eso no tiene que ver con lo económico.

“En Las Lomas viven gentes con más dinero que los que viven en Benito Juárez, pero ideológicamente en Benito Juárez hay más pensamiento conservador”, aseguró López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Mencionó que el primer lugar en votación, en la pasada elección intermedia para diputados federales, lo obtuvo un candidato “del bloque conservador” en Benito Juárez, con 76% de los votos.

Agregó que la diputada Margarita Zavala, “que fue candidata en Las Lomas, sacó también un porcentaje amplio y ganó, pero con 56%, siendo más conocida, más famosa que el que ganó por el bloque conservador en Benito Juárez, que no sé quién es”.

“A eso me refiero cuando hablo del pensamiento conservador, que siempre ha existido y que no necesariamente está vinculado a la oligarquía. Hay sectores de clase media que defienden al régimen de corrupción y justifican todo”, agregó.

El presidente López Obrador refirió que es necesario crear una nueva corriente de pensamiento “donde en vez del individualismo seamos cada vez más fraternos, se practique el amor al prójimo, le demos la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos juntos”.

“Que no estemos pensando que la felicidad, como siempre lo sostengo, son los bienes materiales, el dinero, la fama, los títulos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo y entender que solo siendo buenos podemos ser felices”, expresó.

