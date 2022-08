AMLO anuncia la llegada de 55 médicos cubanos especialistas a Colima

Villa de Álvarez.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo la llegada de 55 médicos especialistas de Cuba al estado de Colima ante el deficit de especialistas que existe en la entidad.

Al supervisar los avances del plan IMSS-Bienestar en ese municipio, el titular del Ejecutivo federal ofreció disculpas a algunos conservadores a quienes no les guste esta medida, pero aseguró que la salud es un derecho humano y que no tiene que ver con ideología o política.



“Hay algunos conservadores que no les gusta la decisión que tomamos de traer especialistas y de una vez les digo: aquí en Colima van a estar trabajando 55 especialistas del pueblo hermano de Cuba.

“Y ofrezco disculpas si no les gusta a algunos conservadores, nada más les digo que la salud es un derecho humano que no tiene que ver con ideologías, que no tiene que ver con política, y tenemos que salvar vidas”, dijo.

