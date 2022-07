AMLO anuncia investigación a jueces por favorecer a Iberdrola en pago de multa

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se investiga la actuación de jueces que otorgaron una suspensión a la empresa Iberdrola para que no pague una multa de 9 mil millones de pesos.

"Increíble que le otorguen amparo a Iberdrola, le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola. Creo que son 9 mil millones y además se está haciendo la investigación, porque les aceptaron documentación extemporánea, estamos haciendo la investigación y si fue así, denuncia a jueces, y a quienes hayan participado”, declaró en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que en caso de encontrarse alguna irregularidad, se presentará la denuncia correspondiente.

Señaló que durante el periodo neoliberal se crearon muchos organismos autónomos para defender grupos de intereses creados y a empresas extranjeras.



En el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador aseguró que “se crearon muchos organismos autónomos con ese propósito, de proteger a grupos de intereses creados".

"No hay que generalizar, pero sí está el caso del instituto para evitar los monopolios, el que garantiza la competencia, la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) se creó para defender a las empresas que recibieron concesiones, contratos en la época neoliberal de privatizaciones, entonces son los que defienden a Iberdrola, por ejemplo, son los que sostienen que es monopolio lo que hace la Comisión Federal de Electricidad, que quisieran que desapareciera para que todo quedará el mercado, para que todo quedará en manos de particulares, para eso crearon esa institución”, declaró.

Criticó que la firma española Iberdrola fue beneficiada por jueces: “Es el mismo caso de los jueces, increíble que le otorguen amparo a Iberdrola, le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon Iberdrola, creo que son 9 mil millones y además se está haciendo la investigación, nos vamos a ir al fondo porque les aceptaron documentación extemporánea, estamos haciendo la investigación, y si fue así denuncia a jueces y a quienes hayan participado”.

“No se va a permitir, alegan Estado de Derecho, no, no, no es Estado de derecho, eso es todo de chueco”, expresó.

Lee también: Juez suspende temporalmente pago de multa millonaria impuesta a la empresa española Iberdrola por la CRE

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

ardm