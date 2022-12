AMLO. Agresión policiaca a pobladores de Xochimilco, por inercias del pasado

Tras condenar la agresión a pobladores de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, por parte de policías, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este tipo de situaciones se presentan por las inercias de gobiernos anteriores.

Sin embargo, sostuvo que el país vive tiempos nuevos en los que no se permite la represión, por lo que confió en que se corrija y se castigue a los responsables.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador deslindó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien subrayó, no dio la orden para que intervinieran los cuerpos policiacos.

Lee más: Mantienen bloqueos en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco; si obras pararon, ya no hay motivo, dice Martí Batres

“Ya lo está viendo la jefa de gobierno. Es algo que se produjo sin que se haya dado la orden por parte de la jefa de gobierno, no es esa la actitud, y desde luego los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma, entonces ya están tomando las medidas y yo espero que eso se atienda. Siempre hay estas situaciones que se presentan por las inercias también, porque antes era represión para todo y estamos en una etapa nueva donde no se permite la represión, no se tolera la represión”, expresó.

Recordó que cuando fue jefe de gobierno de la capital del país solo en una o dos ocasiones utilizó al cuerpo de granaderos, porque “no hacía, no hace falta, y Claudia (Sheinbaum) tiene el mismo pensamiento”.

López Obrador señaló que las críticas a la jefa de gobierno se deben a que “ya estamos en temporada navideña, y también de la otra, se les culpa y se utilizan las cosas. Hay que ofrecer disculpas si es necesario y corregir y castigar a los responsables y ya lo está haciendo Claudia”, puntualizó.

Lee más: Separan del cargo a mandos policiales tras conflicto en San Gregorio, Xochimilco; abren investigación

El pasado fin de semana, cientos de habitantes de San Gregorio Atlapulco se enfrentaron con policías que pretendían impedir un plantón de mujeres que protestaban contra obras que se realizarán presuntamente para llevarse el agua potable a otras comunidades.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot