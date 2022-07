AMLO afirma que nombramiento de Cesar Yáñez en Segob fue idea de Adán Augusto López

Al manifestar que fue un “enroque”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión de la llegada de Cesar Yáñez como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob) fue de su titular Adán Augusto López Hernández, quien le consultó y él estuvo de acuerdo.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal indicó que Rabindranath Salazar ahora como titular de la Coordinación de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, lo ayudará en todos lo relacionado con los conflictos en obras que está llevado a cabo el Gobierno Federal para que no se esté perdiendo tiempo y recursos.



“Fue una decisión del secretario de Gobernación, me hizo la propuesta, estuve de acuerdo y pues es un cambio, ¿cómo se le llamaba antes? Un enroque, un cargo por otro.

“Rabin que estaba de subsecretario, que hizo un buen trabajo, lo está haciendo, pasa a la oficina que ocupaba Cesar y ahora Cesar va de subsecretario. Rabin me va ayudar en todo lo relacionado con los conflictos que se originan por causas justificadas y también por razones de índole político en las obras que estamos llevando a cabo sobre todo para que avancemos en obras y que no nos estén obstaculizando para no perder tiempo, recursos”, dijo el presidente.

ardm