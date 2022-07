AMLO. Adelanta que tema principal con Biden y Kamala será la defensa de los migrantes

Previo a iniciar su visita de trabajo por Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a saludar a sus simpatizantes y donde informó que el principal tema a tratar con su homologo Joe Biden, y con la vicepresidenta Kamala Harris será la defensa de los migrantes mexicanos y ordenar el flujo migratorio.

A las 08:30 hora local (07 :30 hora de la Ciudad de México), el primer mandatario acompañado por su esposa Beatriz Gutierrez Müller, salió a la ventana del hotel Lombardy para saludar a sus simpatizantes - quienes les dijo que a los dos países les conviene ordenar el flujo migratorio y adelantó que propondrá que a los migrantes que ya están aquí se les regularice.

“Voy con la vicepresidenta Kamala Harris vamos a tratar varios asuntos y también más tarde , voy a estar en la Casa Blanca con el presidente Biden y el tema principal es la defensa de nuestros paisanos migrantes, ese es el tema número uno.

“Además eso nos conviene a los dos pueblos, y a las dos naciones, porque ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación, vienen a hacerla más grande esta nación, no vienen a robar, no vienen hacer ninguna maldad, y es una gran nación hace falta fuerza de trabajo, eso lo tienen que reconocer porque no hay trabajadores suficientes, pueden tener mucho capital, pero si no hay fuerza de trabajo no hay producción y no hay progreso.

“Entonces lo que vamos a proponer son dos cosas: una que se ordene el flujo migratorio para que nuestro migrantes no sufran, no se violen derechos humanos, que sea un flujo migratorio ordenado y lo segundo que lo que ya estaban aquí se les reconozca su derecho”, dijo.

Teniendo de fondo "México Lindo y Querido", interpretado por un mariachi, el presidente López Obrador agradeció las remesas que envían a millones de mexicanos.

“Les agradezco micho el apoyo que les están dando a sus familias. En momentos difíciles sin ustedes no pudiéramos haber salido adelante. ¡Ustedes son heroínas y son héroes, nuestro paisanos migrantes y que viva México lindo y querido!”, dijo.

