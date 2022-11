AMLO acerta en su pronóstico de Grandes Ligas: Astros logran su segundo campeonato

Los Astros de Houston consiguieron su segundo anillo de la Serie Mundial, tras ganar la noche de este sábado a los Phillies de Philadelphia, por lo que el pronóstico del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el acertado, pues iba con el equipo texano, por tener más jugadores latinos.

El marcador de la Serie Mundial dejó un total de cuatro carreras a una, por lo que el resultado final dio un total de cuatro juegos a dos, dando su segundo campeonato a los Astros.

Cabe mencionar que tras la eliminación de Los Ángeles Dodgers -del que es aficionado López Obrador- el mandatrio federal decidió apostar por los Astros de Houston.

Hace unos días, durante la conferencia matutina, López Obrador señaló que tras ser "cepillado" su equipo (Dodger), se inclinaba con Houston.

"Era Dodger, por Julio, Julio Urias, pero los de San Diego los cepillaron (en la Serie Divisional). Entonces me quedé sin equipo, pero no es zigzagueo, no es oportunismo, pero sí estoy viendo a Astros, a Houston, y porque cuenta con muchos latinos. Y tiene al único mexicano de los cuatro equipos que quedan. Estuvo conmigo aquí, una persona extraordinaria de Mazatlán, Urquidy, ¡tremendo pitcher! Entonces, voy Houston, con todo respeto a los que le van a los Yanquis que son muy apasionados".

