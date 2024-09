El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la persona que le aventó una botella con agua en Veracruz es un abogado vinculado “a la red de traficantes de influencia en el Poder Judicial”.

“Ahora que fui a Veracruz, resultó que uno de los que me tiró una botella de agua es un abogado, seguramente vinculado a la red de traficantes de influencia en el Poder Judicial, jueces”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 24 de septiembre en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador señaló corrupción en Veracruz porque jueces permitieron la construcción de una torre en el centro.

“Ahí en Veracruz, en donde yo estaba, permitieron la construcción los jueces del Poder Judicial, abogados de despachos vinculados al Poder Judicial. Por eso están tan enojados y lo lamento, ojalá y se serenen. Ahí autorizaron no sé cuántos pisos, pero estamos hablando del centro histórico de Veracruz”, declaró el Presidente al calificar la obra como “un adefesio” en uno de los lugares más bellos de México.

El presidente López Obrador acusó este lunes provocación de “los extremos del conservadurismo” y de la “supuesta izquierda radical”, luego de que le aventaron una botella con agua en Veracruz.

“Por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación. Ahí andan en estos días más provocando, tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, no, no.

“Tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura, se puede y lo hemos logrado entre todos, y aquí incluyo a los conservadores y es en beneficio de todos porque este es otro México”, dijo López Obrador en su mañanera de ayer 23 de septiembre.

