Los amagos por parte de funcionarios y ministros de dos provincias canadienses de analizar la exclusión de nuestro país del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), derivado de las importaciones nacionales de productos chinos, se inscribe en un tema de carácter electorero por presiones de la derecha populista canadiense, destacaron internacionalistas.

Sin embargo, coincidieron en que México, por ser la nación más vulnerable del tratado comercial, tampoco debe minimizar esta reacción de Canadá y prepararse para cualquier escenario.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dejó en claro que no excluye la posibilidad de un acuerdo comercial con Estados Unidos que no incluya a México, si el país no aborda las preocupaciones que existen sobre las inversiones chinas en su territorio.

Trudeau dijo que “tenemos un acuerdo comercial absolutamente sobresaliente entre los tres países. El T-MEC ha sido increíblemente exitoso para las economías canadiense, estadounidense y mexicana. Es algo que nos gustaría que continúe y esa es mi primera opción”.

“Es un tema político donde Canadá está poniendo sus barbas a remojar derivado de que en Estados Unidos el populismo barato y burdo ganó las pasadas elecciones”, dijo a EL UNIVERSAL el internacionalista Agustín Barrios Gómez.

Mencionó que a partir de este giro hacia una derecha populista en la Unión Americana es que se dan estos pronunciamientos en Canadá, en dos provincias, y en donde el primer ministro Justin Trudeau ha sentido la presión de sectores conservadores de ese país que pretenden culpar a México y a los migrantes de todos sus males.

“Son estupideces sin argumentos, son posturas de carácter electorero de cara a las elecciones en ese país, donde la derecha populista está empujando este discurso”, indicó en entrevista.

Dijo que el gobierno mexicano ya está atendiendo temas del T-MEC de cara a la renegociación de 2026, y lo más probable es que México tendrá que negarse a las inversiones chinas e incluso se perfila homologar las mismas en los tres países para evitar controversias y reclamos.

Consideró que en el fondo lo que buscan hacer prevalecer esos sectores en Canadá, pero también en Estados Unidos, es una política proteccionista, con fines electorales bajo el principio de “empobrece a tu vecino”.

María Pía Taracena Gout, internacionalista, coincidió en que estas declaraciones y posturas se dan de cara a las elecciones en Canadá en 2026, donde la derecha busca anticiparlas y por ello el discurso en contra de México.

“Es una respuesta interna de dos gobiernos de provincias en Canadá, Alberta y Ontario, por parte del Partido Conservador que obviamente es replicado por parte del gobierno de Justin Trudeau”, agregó.

Mencionó que el Partido Conservador está aprovechando esta coyuntura del tema de México y las importaciones chinas para presionar al Partido Liberal de cara a las próximas elecciones.

Comentó que el gobierno de México, hasta este momento y en el caso específico del T-MEC, ha tenido respuestas generales, en espera que llegue Donald Trump al poder el próximo 20 de enero de 2025. De entrada, agregó, la especialista, México tiene enfrente varios retos y expedientes abiertos, como las reformas energética y judicial, así como el tema del maíz transgénico como parte de la renegociación.

“Somos el país más vulnerable en América del Norte y en el marco de las renegociación habrá presiones muy fuertes, y las mismas ya empezaron en Canadá y continuarán en Estados Unidos”, señaló.

Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, comentó que este tema y las presiones de Canadá deben ser tomados más en serio por parte del gobierno mexicano.

“Hay que tomar en cuenta y estar preparados para lo que viene, porque entre nuestros socios comerciales no sólo preocupa el tema de las inversiones chinas, sino también el Estado de derecho en México, la reforma judicial y la reforma energética”, expuso la experta.

Advirtió que una ruptura o exclusión de México del T-MEC sería un escenario “devastador y catastrófico” para nuestro país, para un gran número de sectores e industrias que dependen de los productos que exportan a América del Norte, por lo que estas señales en Canadá no deben desdeñarse.

Dijo que México se tiene que preparar para todo tipo de escenarios desde las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores para enfrentar controversias, presiones y salir victoriosos de la renegociación del T-MEC.