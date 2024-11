Luego que líderes de provincias de Canadá insistieran en excluir a México del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se usa este tema para campañas electorales, pero reiteró que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau no está de acuerdo.

“El Primer Ministro no está de acuerdo en sacar a México del Tratado. Me lo comentó muy claramente y acordamos pues seguir dialogando. Ellos pues tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral, pero el Primer Ministro no está de acuerdo“, aseguró.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal recordó que quien en su momento defendió que Canadá se quedará en el tratado trilateral fue el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pues indicó que había la idea del entonces presidente Trump de que fuera nada más México y Estados Unidos eso es lo primero.

“Vamos a seguir platicando. Es parte de este proceso de relaciones bilaterales y también dentro del Tratado, pero claramente me manifestó que él no está de acuerdo en lo que han manifestado algunos de los actores políticos de Canadá“, dijo.

Quieren fuera a México del T-MEC

Ayer el líder de la provincia canadiense de Ontario afirmó que todos los gobiernos provinciales y territoriales del país desean que el gobierno federal de Justin Trudeau negocie un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos que excluya a México.

Doug Ford, primer ministro de Ontario —la provincia más poblada de Canadá—, presidió una llamada telefónica con los 13 primeros ministros provinciales y territoriales, y dijo que quieren que Trudeau realice un acuerdo comercial bilateral directo con Estados Unidos, el principal socio comercial de Canadá.

La reunión se llevó a cabo mientras los gobiernos provinciales y federales en Canadá se preparan para la incertidumbre de otra presidencia de Donald Trump.

