El presidente del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Alejandro Moreno Cárdenas, propuso avanzar hacia una democracia ciudadana, social, estratégica y de futuro, “un nuevo paradigma de eficacia política donde la democracia social democratice las condiciones de vida, mientras la democracia ciudadana democratice el ejercicio del poder”.

Al participar en el Primer Dialogo Inter Continental entre Partidos Políticos, que se desarrolla en Seúl, Corea del Sur, dijo que ante el resurgimiento de autocracias y la creciente polarización social, estimuladas por la desesperación y el desaliento ciudadano, “los partidos políticos tenemos la responsabilidad histórica de ser guardianes inquebrantables de la institucionalidad, la paz y la seguridad internacional, fincados en la construcción de consensos intercontinentales”.

“Debemos actuar, en medio de la aflicción de nuestros pueblos, como los firmes promotores del renacimiento de su esperanza e impulsar nuevos pactos sociales de poder ciudadano”, manifestó ante líderes de 600 partidos políticos.

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Alejandro Moreno participa en diálogo de partidos políticos ante 600 líderes en Corea del Sur (08/09/2026). Foto: Especial

Alejandro Moreno señaló que en los tiempos que vivimos, no basta con defender la democracia como la hemos conocido porque su preservación formal no garantiza por sí sola legitimidad, bienestar, gobernabilidad ni adhesión ciudadana.

“Es hora de asumir que enfrentamos una policrisis de adecuación histórica que supone un cambio de época", consideró.

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“Debemos abrir paso a una nueva democracia que preserve las conquistas institucionales, pero reconozca sus insuficiencias, transforme las estructuras del poder y coloque a la ciudadanía integral en el centro de su funcionamiento”, precisó.

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Alejandro Moreno participa en diálogo de partidos políticos ante 600 líderes en Corea del Sur (08/09/2026). Foto: Especial

Expuso que las instituciones, los Estados, los partidos y las categorías políticas heredadas del siglo XX, actualmente enfrentan crecientes dificultades para comprender, representar y gobernar sociedades profundamente transformadas.

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“No sólo es el cambio, sino la velocidad del cambio lo que supera la capacidad de adaptación de las instituciones”, expresó.

Advirtió que hoy se debilitan las identidades sociales tradicionales y se fragmentan e individualizan las aspiraciones ciudadanas, en tanto la inseguridad altera las prioridades colectivas y la concentración de capacidades económicas, informativas y tecnológicas desplazan parte sustantiva del poder fuera del alcance de los mecanismos democráticos convencionales.

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Dijo que, en sintonía con esta exigencia, Copppal ha asumido un rol proactivo y de vanguardia, expresado en el documento estratégico “América Latina y el Caribe ante el Cambio de Época. Hacia una democracia ciudadana, social, estratégica y de futuro”, documento en el que “diagnosticamos los riesgos de la desinformación y de la inestabilidad global”.

Subrayó que la Copppal proponemos una hoja de ruta para blindar los sistemas democráticos, fortalecer la cooperación multilateral y promover un desarrollo equitativo que devuelva la confianza a la ciudadanía.

“Asistimos a este primer Diálogo Inter Continental entre Partidos Políticos con un profundo espíritu de apertura y cooperación, conscientes de estar viviendo una transformación sistémica global que modifica las bases económicas, sociales, políticas, tecnológicas, culturales y geopolíticas sobre las cuales se construyeron nuestras democracias durante las últimas décadas.

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“Asia, África, Europa y América tenemos historias y realidades distintas y complementarias, compartimos una misma responsabilidad: contribuir desde la política a consolidar sociedades más prósperas, pacíficas y democráticas”, puntualizó.

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