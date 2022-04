Alito Moreno: Morena debe aprender a construir acuerdos

Para Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, el freno a la reforma eléctrica fue un gran logro de la oposición, porque se puso un alto a una iniciativa regresiva, impulsada por un partido “que es una desgracia y una tragedia para México”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder tricolor advierte que “Morena tiene que aprender a construir acuerdos”, pues si continúa la cerrazón, el resto de las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador no pasarán.

Asegura que el partido guinda “se está cayendo a pedazos”, por lo que en 2024 ganarán la Presidencia de la República.

¿Cómo queda el Presidente y el gobierno tras el rechazo a la reforma?

—Queda mal, queda demostrada su falta de resultados, que no hay acuerdos ni compromisos a favor de nuestro país, sólo hay que ver los resultados en seguridad y economía, no hay nada que presumir de este gobierno, la delincuencia está desbordada.

No hay apoyo a micro, pequeños y medianos empresarios, no hay medicamentos, no hay atención a grupos vulnerables, ¿qué te puedo decir?, es lamentable, Morena es una desgracia y una tragedia para México.

Andrés Manuel López Obrador los llama traidores. ¿Qué responden?

—Le respondemos con la contundencia que tiene la razón, fue un debate técnico, la oportunidad en el parlamento abierto fue para presentar propuestas y lo que hizo Morena fue llevar porristas que hablaran bien del gobierno, ésta era una reforma regresiva que no impulsaba la competitividad ni las energías limpias, no defendía el medio ambiente y no iba a bajar las tarifas de luz para la gente.

Entonces, estamos comprometidos, seguiremos trabajando y lo que debe tener claro Morena es que no tiene los votos para ninguna reforma constitucional, tiene que aprender a construir acuerdos por México. Si hay una cerrazón y no reconoce que hay buenas propuestas y se puede mejorar lo que ellos presentan, pues siempre habrá un no rotundo del partido.

¿Entonces advierte que las reformas electoral y de la Guardia Nacional sufrirán el mismo destino que la eléctrica?

—No se ha recibido ninguna propuesta y ninguna iniciativa de reforma en materia electoral ni de la Guardia Nacional, pero aquí estaremos siempre dispuestos a debatir todos y cada uno de los temas, pero con iniciativas que no beneficien a México, no fortalezcan a las instituciones, no den certeza ni generen una mejor calidad de vida para los mexicanos, claro que las vamos a votar en contra.

¿Cómo está la oposición de cara a los temas legis- lativos y las elecciones de este año y 2024?

—Vamos trabajando bien, en esta coalición potente, estamos cerca de los ciudadanos, tocando las puertas en estas seis entidades federativas, estamos orgullosos del trabajo que está haciendo nuestra militancia, vamos a ir a las elecciones de 2022 para tener un buen resultado, en 2023 en Coahuila y Estado de México, y después de ver cómo Morena se derrumba y se cae a pedazos, en 2024 le vamos a ganar la Presidencia.