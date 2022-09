Alianza Va por México se fractura; priistas, divididos

La alianza de Va por México entró en agonía luego de que Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, responsabilizó a su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, de que se rompa la coalición legislativa y electoral si no retiran la iniciativa o votan en contra de la reforma constitucional de la diputada tricolor Yolanda de la Torre, que busca extender de 2024 a 2028 la presencia de militares en labores de seguridad pública en el país.

Esta misma iniciativa fracturó al PRI, pues los senadores tricolores aseguraron que no van con la iniciativa de De la Torre y no fueron informados, y adelantaron que citarán al líder de los diputados, Rubén Moreira, para que explique por qué la presentaron; también se pronunciaron por que el Ejército regrese a los cuarteles en 2024.

“Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicar, por qué no podría continuar la coalición Va por México ni en lo legislativo ni mucho menos en lo electoral”, subrayó.

Acompañado de senadores del PAN, Cortés criticó los alcances de la iniciativa presentada por la diputada del PRI, al exponer que al igual que la iniciativa presidencial tiene un enfoque para fortalecer la militarización del país, al ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

El panista sentenció que “la razón de ser de la coalición Va por México no es electoral, si hay que ganar elecciones para tener legis- ladores, para tener buenos gobiernos de coalición podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla”.

Tras la amenaza de los dirigentes del PAN, Cortés Mendoza, y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, el presidente priista, Moreno Cárdenas, respondió en Twitter: “El PRI no recibe ultimátum ni acepta órdenes de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México”.

Argumentó que el PRI “siempre está del lado de las familias mexicanas. Ante la ineptitud de Morena tenemos que tomar decisiones pensando en el futuro”.

El coordinador del PRI en San Lázaro, Moreira Valdez, afirmó que la colación legislativa de Va por México sigue firme, pero hizo votos para que “no se rompa”, pues adelantó que su bancada apoyará la iniciativa.

“Espero que la coalición no se rompa, estamos legislando por México, que todos reflexionemos y que además el PAN y el PRD nos acompañen en esto, porque tanto en los gobiernos del PRI, como del PAN se usa el apoyo de las Fuerzas Armadas, y la sociedad lo quiere”, detalló.

Consideró que Cortés Mendoza y Zambrano Grijalva están en su derecho de exigir que se baje la propuesta, pero advirtió: “No me atrevería jamás a pedirle a un diputado de mi partido que retire una iniciativa.

“Si no hacemos algo, los ciudadanos en 2024 se van a quedar sin la protección del Ejército, eso es lo que va a pasar, hay momentos en que tenemos que tomar decisiones, y si no las toman los demás, si no la toma Morena, nosotros la estamos proponiendo, y si Morena la vota en contra, ellos serán los responsables del futuro de este país”, sentenció.

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó en cambio la iniciativa de De la Torre y reveló que su fracción no fue informada de la propuesta, por lo que exigirán al líder de los diputados del PRI, Moreira Valdez, una explicación sobre las motivaciones del planteamiento.

“Esta iniciativa va en contra de lo que hemos venido planteando durante estos últimos años. Se les dio el tiempo suficiente, pedido por las propias Fuerzas Armadas, aquí estando en el Senado y queremos que se cumpla ese plazo, por lo que no estamos de acuerdo y por eso queremos que venga nuestro compañero Moreira a platicar con nosotros”, explicó.

“Esta es una buena prueba para mi dirigente, durante las últimas semanas ha dicho ‘vamos en alianza’, y yo lo aplaudo, que ‘no se va a romper la coalición’, y yo lo felicito, no puedo ir contra eso. (…) Es una buena prueba, por eso digo, hay que buscarlo [a Alejandro Moreno] y pedirle que declare, y yo espero que sea con la misma fuerza con que ha venido haciéndolo, de no permitir que se rompa la alianza”, señaló.

Osorio indicó que ante las presiones, Moreno dijo que no cedería, “y así lo espero”, agregó.