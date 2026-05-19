Alejandra del Moral, titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), refrendó la ayuda humanitaria de México a la Cuba tras el nuevo cargamento que envió nuestro país.

"Derivado de la situación que atraviesa Cuba, México atendió al llamado del pueblo cubano, con el fin de apoyarles de manera humanitaria y fraterna", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al destacar el quinto buque mexicano que llegó a la isla con toneladas de frijol, tubos de PVC y artículos de cocina.

La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, indicó que Del Moral refrendó "la fraternidad del pueblo mexicano hacia el pueblo cubano, guiada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo bajo la firme convicción de que la ayuda humanitaria, atiende y responde a la necesidad urgente que tiene el pueblo de Cuba, ante la crisis que enfrenta".

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A una solicitud de información de EL UNIVERSAL, la Amexcid decidió reservar por cinco años la información relacionada con el envío de ayuda humanitaria a la isla, después de que el gobierno cubano de Miguel Díaz -Canel lo solicitó a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar ingobernabilidad y caos social.

Este buque fue recibido en la terminal de Haiphong, ubicada dentro de la Bahía de La Habana, Cuba y es la que se usa para la recepción de ayuda humanitaria internacional.

A la ceremonia de recepción de esta ayuda humanitaria asistieron, el embajador de México en Cuba, Miguel Ignacio Reynoso Reynoso; la directora de la AMEXCID, Alejandra Del Moral Vela; el embajador del Uruguay en Cuba, Juan Andrés Canelas Franco; el ministro interino de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver Portal; el viceprimer ministro y el ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga; y la ministra del Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez.

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