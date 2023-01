Al participar en proceso interno de Morena, Mejía Berdeja se comprometió a reconocer resultados de encuesta

Ricardo Mejía Berdeja, firmó y se comprometió a reconocer los resultados de la encuesta interna de Morena para designar al candidato a la gubernatura de Coahuila por ese partido.

Así lo revela una carta compromiso que signó el pasado 17 de noviembre, en poder de EL UNIVERSAL.

"Acepto el compromiso vinculante de respetar los resultados que de esta convocatoria deriven. Firmo bajo protesta de decir verdad", señala el documento del Comité Nacional de Elecciones de Morena.

En el texto, el exsubsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, se compromete a conducirse bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, así como promover y dar continuidad al proyecto y los valores de la Cuarta Transformación, "en el entendido de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás".

"En el presente documento hago constar mi conformidad con la convocatoria y mi voluntad de participar en el proceso para la designación de la: Coordinación de los comités de Defensa de la Transformación en el Estado de Coahuila", señala el texto.

Mejía Berdeja aceptó adherirse a los documentos básicos de MORENA y asumió el compromiso de cumplir con los mismos.

"Comprendo y acepto el contenido de los Estatutos sobre los procesos internos de organización, en particular, lo relativo a las características vinculantes de quienes aspiren a un cargo interno sobre la trayectoria, atributos ético-politicos y antigüedad en la lucha por causas sociales".

Acorde con los estatutos de Morena, el exfuncionario dijo que no lo movería la ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio, y que buscaría siempre la unidad y causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que sean.

También se comprometió a rechazar la denostación o calumnia pública entre miembros o dirigentes del partido,

"Tengo pleno conocimiento y he comprendido con claridad los alcances de los métodos de designación, sus bases, metodología, criterios, así como su ponderación, armonización, ajustes de género y las facultades en la materia del partido y de esta Comisión conforme a la estrategia política y de organización de MORENA. Por todo lo anterior, acepto el compromiso vinculante de respetar los resultados que de esta convocatoria deriven", concluye el texto.

Pese a ello, el pasado 12 de diciembre, Ricardo Mejía desconoció los resultados de la encuesta y denunció que se trató de un ejercicio "amañado".

Además, dijo que Armando Guadiana, quien ganó los sondeos, no ha defendido a la 4T, y al contrario, la ha cuestionado: "Cohabita con el enemigo", acusó.

Este viernes, el exfuncionario rompió con Morena, y anunció que será el candidato del PT a la gubernatura de Coahuila.