AIFA. Acuerdan aerolíneas aumentar operaciones en el nuevo aeropuerto "Felipe Ángeles"

Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), informó que las aerolíneas aceptaron aumentar sus operaciones hacia y desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y que los vuelos de carga domesticas, así como de chárters migrarán todas sus operaciones del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM) al nuevo aeropuerto.

Además, informó en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se pactó que a partir del día de ayer martes, no se permitirá ningún vuelo programado o no permitido, sino que se tendrá respetar únicamente y exclusivamente las frecuencias convenidas en verano de 2022.

López Hernández afirmó que en las reuniones que sostuvieron el gobierno federal y las aerolíneas se reconoció que “era falsa" la información de un supuesto decreto presidencial para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad México y "ese decreto nunca existió”.

“Informar que hubo un acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), las aerolíneas que operan tanto en el AICM como en AIFA, se acordó entre otras cosas, que los vuelos de carga domesticas y de charters van a a migrar sus operaciones casi de inmediato al aeropuerto internacional Felipe Ángeles.

En Palacio Nacional, el secretario indicó que en tres meses se regularizarán que se trasladen todas las operaciones de carga internacional al AIFA porque se están terminando la adaptación de las áreas de aduanas, bodegas y de distribución.

Vuelos de carga nacionales en tres meses

“Que en un periodo de tres meses se van a regularizar también el que vuelen al AIFA y se trasladen todas la operaciones de lo que es la carga internacional porque en este periodo se esta terminando la adaptación de las áreas de aduanas, de bodegas y de distribución. Esto es que es que antes de que termine el año, todos los vuelos de carga internacional, domestica y charters que están operando en el AIFA”.

López Hernández destacó que también se acordó que en las próximas semanas aumentarán el número de operaciones de las aerolíneas hacía y desde el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles.

Indicó que además todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos o por arrendamientos, por concepto de tarifa de uso de aeropuertos y otros adeudos dejarán de volar desde el aeropuerto capitalino.

“Si mal no recuerdo, el 15 de agosto Aeromexico a partir del 15 de agosto aumentará 10 frecuencias más y partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más, y así también las otras dos aerolíneas. Acordamos también que dejarán de volar desde el AICM todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos o por arrendamientos, por concepto de tarifa de uso de aeropuertos y otros adeudos.

“Igualmente se convino con las autoridades aeroportuarias y con las empresas a que ya no se permitirá a partir del día de ayer, ningún vuelo no programado o no permitido, sino que se van a respetar únicamente y exclusivamente las frecuencias, los lots, tal y como y están convenidas hasta el verano del 2022. Ya no habrán, digamos, ni aterrizajes ni despegues de lo que se conoce como `vuelos no permitidos` o `vuelos no programas´, básicamente ese ese el acuerdo a que se llegaron”, agregó.

