Diputados federales de oposición, todos integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, afirmaron que el incidente al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es culpa de "un gobierno improvisado".

"Son parte de las cosas que se han dejado de hacer en el gobierno federal, el tema de la profesionalización, estamos ante un gobierno improvisado, toman decisiones a la ligera que al final del día ponen en peligro la vida y la seguridad de los usuarios.

"No se tiene un plan estratégico para echar a andar los vuelos de manera conjunta, no hay planeación, no hay visión de futuro, hay mucha improvisación, y al final eso nos terminará costando caro a los mexicanos", advirtió el diputado del PRD, Héctor Chávez.

Por su parte, Mauro Garza, de Movimiento Ciudadano, puntualizó que "desde hace meses", su bancada advirtió sobre los riesgos que representaba operar el AICM y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en un mismo espacio aéreo, lo que intensificó la saturación.



"Ya veníamos diciendo que las improvisaciones y los caprichos sin avales ni estudios tienen un altísimo costo, ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros.

"Hemos pedido que se presenten los estudios de factibilidad del espacio aéreo y no nos los han dado, exigimos que se muestren los estudios pertinentes, este incidente es una advertencia seria y puntual de que las cosas deben cambiar", declaró.

Andrés Cantú, diputado del PRI, expresó que el "caos" que vive el AICM, se deriva de una serie de malas decisiones, la principal, la construcción del AIFA, cuyo objetivo era reducir la saturación en la capital del país, pero el "AIFA no funciona, sigue la saturación y no están descongestionando".

Cantú alertó que el tema de la saturación puede ahora ser utilizado para "presionar" a las aerolineas a migrar al AIFA.

