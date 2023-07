El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le da “pena” la actitud de “enojo” de Santiago Creel (PAN), quien dijo ya se dio cuenta que no fue el elegido por el Frente Amplio por México para encabezar la candidatura presidencial.

“Lamento que me culpe a mí Santiago Creel, ahora resulta que se enoja conmigo, en vez de enojarse con Diego (Fernández de Cevallos), con (Carlos) Salinas, con (Felipe) Calderón, con (Vicente) Fox, o con Claudio X. González y se enojan conmigo, me da hasta pena”.

El Mandatario aseguró que el político panista ya se dio cuenta que él no fue el elegido y le echa la culpa; “es el colmo”.

“Ahora sí como diría el clásico de ellos, ¿y yo por qué?”, expresó López Obrador en conferencia de prensa.

El presidente López Obrador pidió que se mostrara parte del video cuando Creel Miranda solicitó su registro.

“El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que yo hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa, no es capaz de decir; ‘esto está mal, porque esta simulación o son unos ingratos, Fox que trabaje con él, que le ayude en varios enjuagues, Diego que lo ayude tanto y ahora me abandonan estos ingratos”.

En el video, en tono enérgico, Creel expresó: “El coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era el dueño de México y de nuestras libertades cómo se atrevió este desgraciado presidente, no sabía que había hombres y mujeres libres formados en Acción Nacional que no lo vamos a permitir”.

El presidente López Obrador le reviró: “Ahora sí como diría el clásico de ellos, ¿y yo por qué?, ya es muy claro, por eso se están deslindando todos”.

Con información de Pedro Villa y Caña